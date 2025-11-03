Радченко: у руководства «Спартака» до сих пор есть доверие к Станковичу

Известный российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о доверии руководства «Спартака» к главному тренеру команды Деяну Станковичу.

«Здесь надо на всё смотреть взвешенно. Разговоры об отставке Станковича уже шли и в прошлом сезоне. Та нестабильность и сюрпризы, которые мы видели от «Спартака», имею в виду схему игры и состав команды. Разговоров было много.

Мы видим, что доверие у руководства «Спартака» к Станковичу до сих пор есть. Оно ограниченное, так что в любой момент, если не будет результата, конечно, последует отставка. «Спартак» перед сезоном ставил самые большие задачи», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.