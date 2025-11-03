Скидки
Радченко: «Балтика» — молодцы, но вряд ли смогут стабильно играть весь сезон

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко высказался от игре калининградской «Балтики» в нынешнем сезоне.

«Давайте дождёмся конца сезона. «Балтика» — крепкая, средняя команда, которая очень хорошо играет в контексте дисциплины команды. Идёт полная самоотдача от каждого игрока. В начале сезона набрали такое большое количество очков.

Молодцы, хорошая работа. Но мы все прекрасно понимаем, что по составу и по длительности чемпионата вряд ли «Балтика» сможет стабильно играть на протяжении всего сезона», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 14 проведённых матчей в чемпионате России «Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

