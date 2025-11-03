Мостовой — о возможной отставке Станковича: из «Спартака» ещё никто расстроенным не уезжал

Экс-футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о возможной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака».

«Мы же не знаем, что там происходит. Наверняка Станкович всё читает, ему говорят, и он сам понимает, что идут разговоры, как говорят люди, об увольнении. Но из «Спартака» ещё никто расстроенным не уезжал.

Все уезжают довольные и в хорошем состоянии (смеётся). Как футболист Деян всегда был эмоциональным — это нормально. Все же люди разные. Нужно побыть на его месте», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.