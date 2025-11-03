Скидки
«Ахмат» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе

Грозненский «Ахмат» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку нападающему команды Георгию Мелкадзе, сообщает официальный сайт клуба.

Матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и «Ахматом» завершился победой калининградского клуба со счетом 2:0. На 59-й минуте главный арбитр встречи Иван Абросимов показал форварду «Ахмата» Георгию Мелкадзе красную карточку за наступ на голеностоп соперника, осуществлённый во время движения нападающего с мячом.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Петров – 9'     2:0 Пряхин – 51'    
Удаления: нет / Мелкадзе – 59'

После 14 сыгранных матчей в чемпионате России «Ахмат» набрал 16 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 32 очка.

