«Ахмат» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе

Грозненский «Ахмат» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку нападающему команды Георгию Мелкадзе, сообщает официальный сайт клуба.

Матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и «Ахматом» завершился победой калининградского клуба со счетом 2:0. На 59-й минуте главный арбитр встречи Иван Абросимов показал форварду «Ахмата» Георгию Мелкадзе красную карточку за наступ на голеностоп соперника, осуществлённый во время движения нападающего с мячом.

После 14 сыгранных матчей в чемпионате России «Ахмат» набрал 16 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 32 очка.