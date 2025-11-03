Арбитр Федотов раскритиковал судью Бобровского за удаление Роналдо

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал судью Яна Бобровского за удаление нападающего «Ростова» Роналдо в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном».

«На 74-й минуте Бобровский пропустил наступ, хотя его позиция позволяла всё увидеть. Возможно, он смотрел вверх, где шла борьба за мяч, и не увидел, что происходит внизу. VAR вмешался, Бобровский назначил 11-метровый, но почему-то неверно оценил наступ Роналдо и показал ему вторую жёлтую. Здесь не было никакого безрассудства. Ни скорости, ничего. Два игрока смотрели на мяч, Роналдо неаккуратно поставил ногу и наступил. Это называется фол по неосторожности. Арбитр должен понимать, что 11-метровый — самое серьёзное наказание в футболе. В голове должно быть, что не надо подкреплять свои уверенные действия на VAR карточкой. Как таковой грубой игры не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.