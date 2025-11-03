Скидки
Арбитр Федотов раскритиковал судью Бобровского за удаление Роналдо

Арбитр Федотов раскритиковал судью Бобровского за удаление Роналдо
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал судью Яна Бобровского за удаление нападающего «Ростова» Роналдо в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном».

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'    
Удаления: Роналдо – 77' / нет

«На 74-й минуте Бобровский пропустил наступ, хотя его позиция позволяла всё увидеть. Возможно, он смотрел вверх, где шла борьба за мяч, и не увидел, что происходит внизу. VAR вмешался, Бобровский назначил 11-метровый, но почему-то неверно оценил наступ Роналдо и показал ему вторую жёлтую. Здесь не было никакого безрассудства. Ни скорости, ничего. Два игрока смотрели на мяч, Роналдо неаккуратно поставил ногу и наступил. Это называется фол по неосторожности. Арбитр должен понимать, что 11-метровый — самое серьёзное наказание в футболе. В голове должно быть, что не надо подкреплять свои уверенные действия на VAR карточкой. Как таковой грубой игры не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

