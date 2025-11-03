Вратарь московского «Динамо» Расулов: мне хочется играть каждый матч

Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов сообщил о желании стать основным голкипером команды. Курбан дебютировал за москвичей в августе, за бело-голубых игрок провёл шесть матчей, четыре раза — «всухую».

— У ваших ворот почти не было опасных моментов в матче в Казани.

— Два‑три удара в створ могу вспомнить, плюс были какие‑то подходы, однако явных моментов не было, да. Во втором тайме «Рубин» перестроился из‑за удаления, стал играть от обороны, в меньшей степени выбегал в контратаки.

— Многие вратари говорят, что проще играть, когда есть давление на ворота, постоянные удары. В противном случае можно закиснуть, находясь без работы. Вам как проще?

— Есть у вратарей такой термин, как кураж. Когда много моментов, отбиваешь удары, начинаешь ловить тот самый кураж. А когда игра идёт без моментов, ты должен держать себя в концентрации, понимать, что он обязательно будет. Поэтому всегда нужно быть в тонусе.

— Нынешний этап карьеры — лучший в жизни? И как оцените тот факт, что стали играть за основу?

— Наверное. А то, что есть игровая практика, это 100% огромный плюс. Стараюсь проявлять себя в каждой игре, а выбор вратаря остаётся за тренерским штабом.

— Чувствуете, что выигрываете конкуренцию у своих коллег? Видите себя первым номером «Динамо» и готовы ли к этому?

— Тяжело говорить, всё же у Андрея Лунёва была травма. Но мне хочется играть каждый матч, и я стараюсь доказывать тренерам, показывать себя. Готов ли я, решать не мне. А быть основным хочу. Это 100%. Смысл тогда вообще играть в футбол, если не хотеть? — приводит слова Расулова «Матч ТВ».