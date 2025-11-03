Арбитр Федотов: уровень судейства в РПЛ растёт и стабилен, как бы кому ни нравилось

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об уровне судейства после завершения матчей 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Один из лучших туров в этом сезоне. Всего одна отрицательная оценка, а игры повышенной сложности прошли хорошо. Арбитры разбирались в сложных эпизодах. Это говорит о том, что уровень судейства растёт. Он стабильный, кто бы что ни говорил и как бы кому ни нравилось.

Арбитров стало чуть меньше — завершил карьеру Виталий Мешков. Среди остальных только у Чебана, Казарцева и Целовальникова средняя оценка ниже 8,0. Это в разы лучше, чем год назад. У остальных — выше. Департамент двигается в правильном направлении», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.