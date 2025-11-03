Скидки
Кирьяков — об удалениях «Краснодара»: Мусаев должен работать с игроками

Бывший советский и российский футболист Сергей Кирьяков высказался об удалениях «Краснодара» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«С удалениями «Краснодара» можно соглашаться или нет — мнения разошлись. Но надо учитывать южноамериканский менталитет. Они парни горячие и всегда реагируют, если считают, что с ними несправедливо обходятся. Всё это выражается в подобных поступках: удар мячом, грубоватый фол — основания для красных карточек были.

Мусаеву нужно вести работу со своими футболистами, однако это достаточно непросто — игроки уже сложившиеся, опытные. Но тренер «Краснодара» должен стараться объяснять им: «Здесь так нельзя». Это пригодится им в дальнейшей карьере. Стоит винить лишь самих себя: в матче со «Спартаком» «Краснодар» чуть не допустил роковую ошибку», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

