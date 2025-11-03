Даниэле Де Росси может вернуться к работе в Серии А — Sky Sport Italia

Бывший главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси может возглавить «Дженоа». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Клуб из Генуи активно ищет нового тренера после увольнения Патрика Виейра. По данным источника, переговоры с Де Росси продвигаются в положительном ключе, ожидается, что специалист подпишет контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

Французский специалист занимал должность главного тренера команды из Генуи с ноября 2024 года. После девяти туров нынешнего сезона чемпионата Италии «Дженоа» заработал три очка и на текущий момент располагается на последней, 20-й строчке, находясь в зоне вылета.