Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниэле Де Росси может вернуться к работе в Серии А — Sky Sport Italia

Даниэле Де Росси может вернуться к работе в Серии А — Sky Sport Italia
Комментарии

Бывший главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси может возглавить «Дженоа». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Клуб из Генуи активно ищет нового тренера после увольнения Патрика Виейра. По данным источника, переговоры с Де Росси продвигаются в положительном ключе, ожидается, что специалист подпишет контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

Французский специалист занимал должность главного тренера команды из Генуи с ноября 2024 года. После девяти туров нынешнего сезона чемпионата Италии «Дженоа» заработал три очка и на текущий момент располагается на последней, 20-й строчке, находясь в зоне вылета.

Материалы по теме
«Карма беспощадна». Балотелли — об увольнении Виейра с поста главного тренера «Дженоа»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android