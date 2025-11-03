Защитник «Локомотива» Ненахов: нужно по‑прежнему биться и бороться за чемпионство

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, как относится к первому поражению команды в нынешнем сезоне Мир РПЛ: в 14-м туре чемпионата России красно-зелёные уступили «Зениту» (0:2).

— О чемпионской гонке по‑прежнему думаете?

— Конечно. Если хотим быть «Локомотивом», нужно по‑прежнему биться и бороться за чемпионство. Много работаем, а громких слов на эту тему друг другу не говорим. Перспектива, игроки — у нас есть всё, чтобы добиваться результата.

— А тот факт, что «Локомотив» до 14‑го тура единственным шёл без поражений, для себя отмечали?

— И на это мало обращали внимания, потому что идём от игры к игре. Понятно, что поражение от «Зенита» — это плохо, плюс спустились в таблице на четвёртое место (на данный момент «Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Будем теперь навёрстывать упущенное, — приводит слова Ненахова «Матч ТВ».