Мостовой — о «Балтике»: в каждом чемпионате есть команды, которые выстреливают

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре калининградской «Балтики» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Балтика» — молодец, держится. Однако в каждом чемпионате есть команды, которые выстреливают. Это нормально. У нас в этом году выстреливает «Балтика». Так и должны держаться. С одной стороны, у нас длинный чемпионат, а с другой — короткий. Смотришь, а уже половина пути прошло. Надо набирать очки.

«Краснодар» едет с потерями играть с «Балтикой». У Кордобы красная карточка и у ещё одного игрока. Интересно будет посмотреть. Для меня интрига как была, так и будет до последнего тура. Я уже говорил об этом в начале чемпионата. И «Спартак» поднимется», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.