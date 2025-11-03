Энрике — о Маюлу: очень важный игрок для нас

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о полузащитнике команды Сенни Маюлу перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» завтра, 4 ноября.

«Сенни Маюлу — очень важный игрок для нас. Не только благодаря своим индивидуальным качествам, как техническим, так и физическим, но и благодаря своему менталитету и универсальности. Он усиленно прогрессирует, а я очень доволен тем, что вижу в нём. Как и Уорреном Заиром-Эмери, Ибрагимом Мбайе и другими молодыми игроками академии», — приводит слова Энрике официальный сайт французского клуба.