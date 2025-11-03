Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: неудивительно, что «Краснодар» снова вверху турнирной таблицы РПЛ

Радченко: неудивительно, что «Краснодар» снова вверху турнирной таблицы РПЛ
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о нынешнем турнирном положении «Краснодара». По итогам 14 туров южане с 32 очками возглавляют турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» — это, во-первых, чемпион РПЛ. Они сохранили тот стиль игры и тренера. Все прекрасно понимают требования тренерского штаба.

Конечно, они в этом сезоне стали намного опытнее. Здесь ничего удивительного нет, что они находятся вверху турнирной таблицы РПЛ», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 15-м туре чемпионата России «быки» 9 ноября сыграют в гостях с «Балтикой».

Материалы по теме
«Психозы «Краснодара» уже не производят впечатления на арбитров». Судейство 14-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Психозы «Краснодара» уже не производят впечатления на арбитров». Судейство 14-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android