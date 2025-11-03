Радченко: неудивительно, что «Краснодар» снова вверху турнирной таблицы РПЛ

Известный российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о нынешнем турнирном положении «Краснодара». По итогам 14 туров южане с 32 очками возглавляют турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» — это, во-первых, чемпион РПЛ. Они сохранили тот стиль игры и тренера. Все прекрасно понимают требования тренерского штаба.

Конечно, они в этом сезоне стали намного опытнее. Здесь ничего удивительного нет, что они находятся вверху турнирной таблицы РПЛ», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 15-м туре чемпионата России «быки» 9 ноября сыграют в гостях с «Балтикой».