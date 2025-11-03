Скидки
Главная Футбол Новости

Нефтехимик — СКА-Хабаровск, результат матча 3 ноября 2025, счёт 1:1, 17-й тур Первой лиги — 2025/2026

«Нефтехимик» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче Первой лиги
Комментарии

Окончен матч 17-го тура Pari Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» из Нижнекамска и «СКА-Хабаровск». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск). В качестве главного арбитра матча выступил Владимир Шамара из Ростова-на-Дону.

Россия — Лига PARI . 17-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 18:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Магомедов – 44'     1:1 Цыпченко – 55'    

Рашид Магомедов на 44-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Дмитрий Цыпченко на 55-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Нефтехимик» с 20 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» с 24 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре команда из Нижнекамска 8 ноября сыграет в гостях с «Родиной», армейцы 9 ноября примут на своём поле «Урал».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
