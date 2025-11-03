«Факел» в большинстве победил «Торпедо» в матче 17-го тура Первой лиги и возглавил таблицу

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari, в котором встречались воронежский «Факел» и московское «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Сидорин из Москвы. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч в этой игре забил нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани на 33-й минуте. На 52-й минуте игры московское «Торпедо» осталось в меньшинстве, после удаления Артура Галояна за вторую жёлтую карточку. На 89-й минуте преимущество хозяев удвоил Бутта Магомедов.

После 17 матчей Первой лиги команда из Воронежа набрала 36 очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата. Московское «Торпедо» заработало 14 очков и располагается на 17-й строчке.