Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Факел — Торпедо Москва, результат матча 3 ноября 2025, счёт 2:0, 17-й тур Первой лиги 2025/2026

«Факел» в большинстве победил «Торпедо» в матче 17-го тура Первой лиги и возглавил таблицу
Комментарии

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari, в котором встречались воронежский «Факел» и московское «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Сидорин из Москвы. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Россия — Лига PARI . 17-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Гиоргобиани – 33'     2:0 Магомедов – 89'    
Удаления: нет / Галоян – 52'

Первый мяч в этой игре забил нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани на 33-й минуте. На 52-й минуте игры московское «Торпедо» осталось в меньшинстве, после удаления Артура Галояна за вторую жёлтую карточку. На 89-й минуте преимущество хозяев удвоил Бутта Магомедов.

После 17 матчей Первой лиги команда из Воронежа набрала 36 очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата. Московское «Торпедо» заработало 14 очков и располагается на 17-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Видео
«КАМАЗ» благодаря дублю Караева победил «Чайку» в матче 17-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android