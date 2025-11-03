Стало известно, какие игроки «Ливерпуля» пропустят матч Лиги чемпионов с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что вратарь Алисон Бекер, защитник Жереми Фримпонг и нападающий Александер Исак пропустят матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

«Все трое завтра не смогут играть. Жереми и Алисон также не смогут выйти на поле в воскресенье [в игре с «Манчестер Сити»].

С Алексом нам придётся подождать и посмотреть. Он точно не выйдет в стартовом составе в воскресенье, но, возможно, его можно будет включить в заявку. Он всё еще не тренируется с командой, так что нам придётся подождать и посмотреть», — приводит слова Арне Слота Sky Sports.