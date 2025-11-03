Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, какие игроки «Ливерпуля» пропустят матч Лиги чемпионов с «Реалом»

Стало известно, какие игроки «Ливерпуля» пропустят матч Лиги чемпионов с «Реалом»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что вратарь Алисон Бекер, защитник Жереми Фримпонг и нападающий Александер Исак пропустят матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все трое завтра не смогут играть. Жереми и Алисон также не смогут выйти на поле в воскресенье [в игре с «Манчестер Сити»].

С Алексом нам придётся подождать и посмотреть. Он точно не выйдет в стартовом составе в воскресенье, но, возможно, его можно будет включить в заявку. Он всё еще не тренируется с командой, так что нам придётся подождать и посмотреть», — приводит слова Арне Слота Sky Sports.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: холодные головы на «Энфилде»
«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: холодные головы на «Энфилде»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android