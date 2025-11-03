Скидки
Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 17-го тура и турнирная таблица

Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 17-го тура и турнирная таблица
Сегодня, 3 ноября, завершился 17-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Суббота, 1 ноября:

«Урал» – «Сокол» – 2:0;
«Шинник» – «Челябинск» – 1:0.

Воскресенье, 2 ноября:

«Волга» Ульяновск – «Родина» – 1:2;
«Спартак» Кострома – «Черноморец» – 3:1.

Понедельник, 3 ноября:

«Уфа» – «Енисей» – 3:0;
«Ротор» – «Арсенал» Тула – 1:2;
«Чайка» – «КАМАЗ» – 0:2;
«Факел» – «Торпедо» – 2:0;
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск» –1:1.

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 36 очков после 17 матчей. Вторую строчку занимает екатеринбургский «Урал», у которого 33 очка после 16 игр. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «Спартак» Кострома (33) и «Родина» (30). Замыкает турнирную таблицу «Чайка» из Песчанокопского с 11 очками после 17 встреч.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
