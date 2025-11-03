Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 3 ноября

В понедельник, 3 ноября, состоялись пять матчей в 17-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 3 ноября:

«Уфа» – «Енисей» — 3:0;

«Ротор» – «Арсенал» Тула — 1:2;

«Чайка» – «КАМАЗ» — 0:2;

«Факел» – «Торпедо» Москва — 2:0;

«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск» — 1:1.

По итогам 17-го тура «Факел» с 36 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. На втором месте располагается «Урал» с 33 очками, но у этой команды есть игра в запасе. В зоне стыковых матчей находятся костромской «Спартак» с 33 очками и «Родина» с 30 очками. В нижней части таблицы расположились «Сокол», «Торпедо» (по 14) и «Чайка» (11).