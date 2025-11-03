Скидки
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Антонио Конте: мы слышим только критику

Антонио Конте: мы слышим только критику
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне перед игроу 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
«Перед двумя последними матчами люди говорили, что нам не хватает стабильности. Теперь мы дважды сыграли «на ноль», и все говорят об атаке. Всегда нужно видеть стакан наполовину полным. В начале сезона мы сталкивались с невероятными трудностями и продолжаем сталкиваться. Тем не менее если посмотреть на таблицу, «Наполи» находится на правильном месте, но мы слышим только критику. Ожидания были до абсурда завышены — предполагалось, что мы будем доминировать над всеми, ожидалось, что каждое новое подписание изменит команду до неузнаваемости», — приводит слова Конте Football Italia.

После 10 сыгранных туров в итальянской Серии А «Наполи» возглавляет турнирную таблицу с 22 очками. В Лиге чемпионов команда после трёх игр набрала три очка.

Новости. Футбол
