Тренер «Ливерпуля» Слот: я не просил Гравенберха чаще бить по воротам!

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил, давал ли он установку полузащитнику Райану Гравенберху чаще бить по воротам и подключаться к атакующим действиям команды.

«Что такого я сказал Гравенберху? Ничего особенного. Я не просил его чаще бить по воротам! Однако он часто оказывается внутри штрафной площади соперника и возле неё.

Его главная задача заключается в построении наших атак и в отработке в обороне, но время от времени от него есть польза и в атаке. Именно это Райан и продемонстрировал несколько раз в нынешнем сезоне. В прошлые выходные (победа мерсисайдцев над «Астон Виллой» в АПЛ. — Прим. «Чемпионата») ему немного повезло. Возможно, об этом его просит отец!» — приводит слова Слота Sky Sports.

В 10 матчах нынешнего клубного сезона Гравенберх забил три гола и отдал две голевые передачи.

