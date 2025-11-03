Радченко: ситуация у «Динамо» очень плохая — огромная потеря очков на старте сезона РПЛ

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Я, конечно, ожидал большего от «Динамо». Руководство не просто так приглашает специалиста, который тренирует сборную России. Но сейчас мы видим, что результата нет. Очень большая потеря очков на старте сезона. Когда стабилизируется игра «Динамо», можно только гадать. Мы видим, пока этого не происходит.

Конечно, ситуация у «Динамо» очень плохая. Уверен, что с таким составом они должны бороться как минимум за тройку в чемпионате. А уже есть потеря очков, мы видим, что уже есть очень большой разрыв. Всё может быть, но вряд ли «Динамо» может догнать лидеров РПЛ», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.