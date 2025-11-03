Скидки
Антонио Конте высказался о VAR и судьях

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о работе VAR и арбитров.

«Не собираюсь говорить о судействе. Как только вы начинаете хоть немного упоминать судей и поднимать эту тему, становится только хуже. Вы это видели. Как только кто-то высказывается, начинается настоящий ад. Обидно, потому что иногда кажется, что система построена на зыбком фундаменте. Я говорю о реальности. Давайте оставим их в покое и будем надеяться, что они прислушаются. Чего я не понимаю, так это того, почему когда рядом находится судья, он не подходит, чтобы рассмотреть инцидент? А если он и подходит, это автоматически означает, что была допущена ошибка или что он должен изменить своё решение», — приводит слова Конте Football Italia.

