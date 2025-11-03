Тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил, какой фактор может помочь команде в игре с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот полагает, что фактор напряжённого графика может помочь его команде в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

«Я не думаю об игре [с «Манчестер Сити»] в следующее воскресенье, формируя состав на завтрашний матч. После этого у нас будет четыре дня между играми, в этом сезоне у нас часто оставалось лишь два дня [на восстановление и подготовку].

Завтра будет так же, но в этот раз, наверное, впервые в этом сезоне с подобным сталкивается и наш соперник (в прошлую субботу мерсисайдцы сыграли с «Астон Виллой» (2:0), а «сливочные» — с «Валенсией» (4:0). — Прим. «Чемпионата»). Часто у нас оставалось лишь два дня на подготовку к матчу, а у соперника на это была неделя.

Формирование состава на завтрашний матч не зависит от воскресной игры», — приводит слова Слота Sky Sports.