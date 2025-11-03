Ташуев: какой-то Риера? Лучшие годы «Спартака» — это Бесков и Романцев!

Известный российский специалист Сергей Ташуев высказался о возможном назначении Альберта Риеры на пост главного тренера «Спартака».

— Что можете сказать об Альберте Риере и его возможном назначении в «Спартак»?

— Наблюдаю за ситуацией. Знаю, что он работает в «Целе» в Словении, не более того. Могу сказать одно: наши тренеры, мы, в частности, не слабее, а сильнее. Я же играл со «Спартаком» много раз. Сыграл против них восемь матчей — четыре выиграл, четыре ничьи, разница мячей — 12:3. Со «Спартаком» Нальчиком, «Кубанью», «Факелом» и так далее.

Почему меня не приглашают в «Спартак», к примеру? Я вообще без проблем себя очень уверенно ощущаю, как и другие дяди наши российские. Вот это меня задевает. Какой-то Риера? Ну да, может, он неплохой специалист. И что теперь? Лучшие годы «Спартака» — это Бесков и Романцев! Полуфинал Лиги чемпионов и так далее, — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.