Угальде признан лучшим игроком «Спартака» в октябре

23-летний коста-риканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде признан лучшим игроком команды в октябре, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Футболист набрал 36% голосов среди болельщиков команды. Также игрок вошёл в десятку лучших бомбардиров-легионеров «Спартака».

В октябре Угальде провел три матча за красно-белых во всех турнирах и забил один мяч.

Нападающий перешёл в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года за € 13 млн. В составе московской команды Угальде провёл 55 матчей, в которых отметился 21 забитым мячом. По данным портала Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 15 млн.