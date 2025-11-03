Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Угальде признан лучшим игроком «Спартака» в октябре

Угальде признан лучшим игроком «Спартака» в октябре
Комментарии

23-летний коста-риканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде признан лучшим игроком команды в октябре, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Футболист набрал 36% голосов среди болельщиков команды. Также игрок вошёл в десятку лучших бомбардиров-легионеров «Спартака».

В октябре Угальде провел три матча за красно-белых во всех турнирах и забил один мяч.

Нападающий перешёл в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года за € 13 млн. В составе московской команды Угальде провёл 55 матчей, в которых отметился 21 забитым мячом. По данным портала Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Манфред Угальде высказался о своём будущем в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android