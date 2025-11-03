Скидки
Нападающий «Зенита» Луис Энрике вызван в сборную Бразилии на матчи в ноябре

Нападающий «Зенита» Луис Энрике вызван в сборную Бразилии на матчи в ноябре
Бразильская конфедерация футбола на официальном сайте опубликовала заявку национальной команды на ноябрьские матчи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Бразилия
Не начался
Сенегал
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
18 ноября 2025, вторник. 22:30 МСК
Бразилия
Не начался
Тунис
Вратари

Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Фенербахче»), Уго Соуза («Коринтианс»).

Защитники

Алекс Сандро («Фламенго»), Каю Энрике («Монако»), Данило Луис да Силва («Фламенго»), Эдер Милитао («Реал»), Фабрисио Бруно («Фламенго»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Лусиано Жуба («Спорт Ресифи»), Маркиньос («ПСЖ»), Пауло Энрике («Васко да Гама»), Уэсли Франса («Рома»).

Полузащитники

Андрей Сантос («Челси»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Вест Хэм Юнайтед»).

Нападающие

Эстевао Виллиан, Жуан Педро (оба — «Челси»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм Хотспур»), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Витор Роке («Палмейрас»).

В ноябре сборная Бразилии проведёт два товарищеских матча: с Сенегалом (15 ноября) и с Тунисом (18 ноября).

