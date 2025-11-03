Скидки
Де ла Фуэнте высказался о конфликте Ямаля с Карвахалем и его последствиях для сборной

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте впервые высказался о конфликте, произошедшего в «эль класико» между нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем и защитником «Реала» Даниэлем Карвахалем.

«Никогда не было никаких инцидентов, никакого странного поведения со стороны кого-либо. Никаких драк на школьном дворе. Здесь царит атмосфера семьи, единства, где общее благо ставится выше личной выгоды. Это многое говорит об этой группе футболистов. Я всегда буду помнить чемпионат Европы, прострел Ямаля и гол Карвахаля, их объятия, их лица — вот что происходит в сборной. Полностью и абсолютно убеждён, что здесь главное — общее благо», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Перед «эль класико» Ямаль обвинил мадридский клуб в том, что они часто жульничают и жалуются. Карвахаль после победы «Реала» обратился к игроку «Барселоны» с призывом замолчать с помощью недвусмысленного жеста. Также игроки отписались друг от друга в соцсетях.

