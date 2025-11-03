Тренер «Ливерпуля» Слот: с Трентом у меня связано много приятных воспоминаний

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, как он встретит защитника «Реала» Трента Александер-Арнольда, ранее выступавшего за мерсисайдцев. В 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов «красные» сыграют со «сливочными».

«Могу лишь сказать, как Трента встречу лично я: у меня остались только приятные впечатления от его игровых и человеческих качеств. В прошлом сезоне он был нашим вице-капитаном, у меня с ним связано много приятных воспоминаний.

Встречу его со всем радушием, нужно подождать и узнать, выйдет ли он на поле. Понятия не имею, как его встретят болельщики. Не могу этого предсказать, но я его встречу с теплотой. Это точно», — приводит слова Слота Sky Sports.