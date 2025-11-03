Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот: с Трентом у меня связано много приятных воспоминаний

Тренер «Ливерпуля» Слот: с Трентом у меня связано много приятных воспоминаний
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, как он встретит защитника «Реала» Трента Александер-Арнольда, ранее выступавшего за мерсисайдцев. В 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов «красные» сыграют со «сливочными».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Могу лишь сказать, как Трента встречу лично я: у меня остались только приятные впечатления от его игровых и человеческих качеств. В прошлом сезоне он был нашим вице-капитаном, у меня с ним связано много приятных воспоминаний.

Встречу его со всем радушием, нужно подождать и узнать, выйдет ли он на поле. Понятия не имею, как его встретят болельщики. Не могу этого предсказать, но я его встречу с теплотой. Это точно», — приводит слова Слота Sky Sports.

Материалы по теме
Стало известно, какие игроки «Ливерпуля» пропустят матч Лиги чемпионов с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android