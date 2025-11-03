Хаби Алонсо — о матче с «Ливерпулем»: это классика и важный матч в европейском футболе

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о предстоящем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть с «Ливерпулем».

«Это классика и важный матч в европейском футболе. Многие уже ощутили атмосферу на «Энфилде». Бывают моменты в матчах, когда кажется, что этот стадион ревёт, и игроки хозяев получают позитивную энергию, однако у нас есть футболисты с большим опытом, которые отлично реагируют на напряжённую обстановку и становятся ещё более мотивированы. Очень в них верю. Психологическая подготовка к этим матчам важна, и завтра решающее значение будут иметь как футбольные навыки, так и характер», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

После трёх сыгранных матчей «Реал» набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» расположился на 10-й строчке с шестью очками.