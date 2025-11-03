Скидки
Хаби Алонсо — о матче с «Ливерпулем»: это классика и важный матч в европейском футболе

Хаби Алонсо — о матче с «Ливерпулем»: это классика и важный матч в европейском футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о предстоящем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть с «Ливерпулем».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Это классика и важный матч в европейском футболе. Многие уже ощутили атмосферу на «Энфилде». Бывают моменты в матчах, когда кажется, что этот стадион ревёт, и игроки хозяев получают позитивную энергию, однако у нас есть футболисты с большим опытом, которые отлично реагируют на напряжённую обстановку и становятся ещё более мотивированы. Очень в них верю. Психологическая подготовка к этим матчам важна, и завтра решающее значение будут иметь как футбольные навыки, так и характер», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

После трёх сыгранных матчей «Реал» набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» расположился на 10-й строчке с шестью очками.

Алонсо объяснил, почему Мбаппе отдал удар с пенальти Винисиусу в матче с «Валенсией»
Топ-матчи вторника: «Ливерпуль» — «Реал» в Лиге чемпионов, СКА — «Динамо» в КХЛ и НБА
Топ-матчи вторника: «Ливерпуль» — «Реал» в Лиге чемпионов, СКА — «Динамо» в КХЛ и НБА
