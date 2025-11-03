Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот отреагировал на слова Джеррарда об ожидаемой победе над «Реалом»

Тренер «Ливерпуля» Слот отреагировал на слова Джеррарда об ожидаемой победе над «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слова бывшего капитана мерсисайдцев Стивена Джеррарда о том, что все ожидают победы «красных» над «Реалом» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне тяжело реагировать, когда кто-то передаёт мне чьи-то слова — смысл фраз может быть искажён! Это случалось со мной много раз, когда представители СМИ сообщали разным тренерам, что я якобы сказал.

Знаю, что Стивен — большой болельщик «Ливерпуля», он хочет, чтобы мы победили. Нам противостоит очень хорошая команда, которая ранее была очень успешной и продолжает добиваться успеха и в этом сезоне.

Мы очень уважаем «Реал», как и Стивен Джеррард. Знаю на 100%, что он их очень высоко ценит, но и нас он уважает в неменьшей степени», — приводит слова Слота Sky Sports.

Материалы по теме
Стало известно, какие игроки «Ливерпуля» пропустят матч Лиги чемпионов с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android