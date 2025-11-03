Тренер «Ливерпуля» Слот отреагировал на слова Джеррарда об ожидаемой победе над «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слова бывшего капитана мерсисайдцев Стивена Джеррарда о том, что все ожидают победы «красных» над «Реалом» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мне тяжело реагировать, когда кто-то передаёт мне чьи-то слова — смысл фраз может быть искажён! Это случалось со мной много раз, когда представители СМИ сообщали разным тренерам, что я якобы сказал.

Знаю, что Стивен — большой болельщик «Ливерпуля», он хочет, чтобы мы победили. Нам противостоит очень хорошая команда, которая ранее была очень успешной и продолжает добиваться успеха и в этом сезоне.

Мы очень уважаем «Реал», как и Стивен Джеррард. Знаю на 100%, что он их очень высоко ценит, но и нас он уважает в неменьшей степени», — приводит слова Слота Sky Sports.