Хёйсен — о матче с «Ливерпулем»: мы с нетерпением его ждём и надеемся набрать три очка

20-летний центральный защитник «Реала» Дин Хёйсен высказался перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть с «Ливерпулем».

«Мы с нетерпением ждём этого матча. Надеемся взять три очка и сделать всё возможное. Психологически я в отличной форме. Очень рад быть здесь, это моя мечта. Надеюсь принести много радости болельщикам «Реала». Лично я уже играл тут. Это не будет проблемой. «Энфилд» — просто футбольное поле, а играют футболисты», — приводит слова Хёйсена официальный сайт клуба.

После трёх сыгранных матчей «Реал» набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» расположился на 10-й строчке с шестью очками.