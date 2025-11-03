Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хёйсен — о матче с «Ливерпулем»: мы с нетерпением его ждём и надеемся набрать три очка

Хёйсен — о матче с «Ливерпулем»: мы с нетерпением его ждём и надеемся набрать три очка
Комментарии

20-летний центральный защитник «Реала» Дин Хёйсен высказался перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть с «Ливерпулем».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы с нетерпением ждём этого матча. Надеемся взять три очка и сделать всё возможное. Психологически я в отличной форме. Очень рад быть здесь, это моя мечта. Надеюсь принести много радости болельщикам «Реала». Лично я уже играл тут. Это не будет проблемой. «Энфилд» — просто футбольное поле, а играют футболисты», — приводит слова Хёйсена официальный сайт клуба.

После трёх сыгранных матчей «Реал» набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» расположился на 10-й строчке с шестью очками.

Материалы по теме
Хаби Алонсо — о матче с «Ливерпулем»: это классика и важный матч в европейском футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android