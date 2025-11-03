Тренер «Ливерпуля» Слот: Алонсо проделывает невероятную работу в «Реале»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высоко отозвался о своём коллеге из мадридского «Реала» Хаби Алонсо. «Красные» сыграют со «сливочными» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Сложно сравнивать этот сезон «Реала» с прошлым. Тогда у них было много травм, а сейчас их нет. Они сохранили большую часть команды, вижу много общего с прошлым сезоном.

Хаби проделывает невероятную работу, но и про Анчелотти можно сказать то же самое. У них появилось несколько новых игроков, это может повлиять на стиль игры, но «Реал» был очень хорош в прошлом сезоне, это мы видим и сейчас. Они всегда были большой силой в этом турнире.

Хаби Алонсо выиграл здесь [в «Ливерпуле»] Лигу чемпионов. Могу сказать только, что поскольку он выступал довольно давно, он оказал большое влияние своей игрой. Люди добрым словом вспоминают его человеческие качества, которые он здесь проявлял, говорят о нём с уважением не только как об игроке, но и как о человеке», — приводит слова Слота Sky Sports.