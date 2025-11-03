Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Сербии 44-летний тренер команды Суперлиги умер во время матча

В Сербии 44-летний тренер команды Суперлиги умер во время матча
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер команды «Раднички К» Младен Жижович умер во время матча с клубом «Младост Л» в 14-м туре сербской Суперлиги. Об этом сообщает Telegraf.

Сербия — Суперлига . 14-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Младост Л
Лучани
Остановлен
0 : 2
Раднички К
Крагуевац
0:1 Sahli – 2'     0:2 Бен – 9'    

На 22-й минуте матча 44-летнему специалисту внезапно стало плохо, он упал возле скамейки запасных. Матч был остановлен, бригада скорой помощи отреагировала немедленно, оказала первую помощь тренеру гостей и доставила его в больницу, однако спасти тренера не удалось. На данный момент причина смерти неизвестна.

Фото: Скриншот из трансляции

Через 20 минут после возобновления игры судья снова прервал матч, футболистам сообщили, что тренер умер. Некоторые игроки либо упали на газон, либо склонили колено в знак скорби.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Жижович родился 27 декабря 1980 года, в период игровой карьеры он выступал за боснийские, албанские и сербские клубы. Кроме того, он играл за сборную Боснии и Герцеговины. Специалист возглавил «Раднички К» 23 октября. Для Жижовича это был лишь третий матч после его назначения на пост тренера команды Суперлиги.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android