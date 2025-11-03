В Сербии 44-летний тренер команды Суперлиги умер во время матча

Тренер команды «Раднички К» Младен Жижович умер во время матча с клубом «Младост Л» в 14-м туре сербской Суперлиги. Об этом сообщает Telegraf.

На 22-й минуте матча 44-летнему специалисту внезапно стало плохо, он упал возле скамейки запасных. Матч был остановлен, бригада скорой помощи отреагировала немедленно, оказала первую помощь тренеру гостей и доставила его в больницу, однако спасти тренера не удалось. На данный момент причина смерти неизвестна.

Фото: Скриншот из трансляции

Через 20 минут после возобновления игры судья снова прервал матч, футболистам сообщили, что тренер умер. Некоторые игроки либо упали на газон, либо склонили колено в знак скорби.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Жижович родился 27 декабря 1980 года, в период игровой карьеры он выступал за боснийские, албанские и сербские клубы. Кроме того, он играл за сборную Боснии и Герцеговины. Специалист возглавил «Раднички К» 23 октября. Для Жижовича это был лишь третий матч после его назначения на пост тренера команды Суперлиги.