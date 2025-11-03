«Аль-Хиляль» победил «Аль-Гарафу» в матче элитной Лиги чемпионов АФК и возглавил таблицу

Сегодня, 3 ноября, состоялся матч 4-го тура Западного региона элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025/2026 между «Аль-Гарафой» и «Аль-Хилялем». Игра, проходившая на стадионе «Тани бин Джассим» в Аль-Райяне (Катар), завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Первый мяч в этой встрече забил 34-летний нападающий «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари на девятой минуте. На 66-й минуте бразильский нападающий Кайо Сезар удвоил преимущество гостей. В добавленное арбитром время хозяевам удалось отыграть один мяч.

После четырёх матчей группового этапа элитной Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу. В активе команды 12 набранных очков. «Аль-Гарафа» набрала три очка и занимает девятое место.