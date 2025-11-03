Скидки
Аль-Гарафа — Аль-Хиляль, результат матча 3 ноября 2025, счет 1:2, 4-й тур Западный регион, элитная Лига чемпионов АФК 2025/2026

«Аль-Хиляль» победил «Аль-Гарафу» в матче элитной Лиги чемпионов АФК и возглавил таблицу
Комментарии

Сегодня, 3 ноября, состоялся матч 4-го тура Западного региона элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025/2026 между «Аль-Гарафой» и «Аль-Хилялем». Игра, проходившая на стадионе «Тани бин Джассим» в Аль-Райяне (Катар), завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Западный регион. 4-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 21:15 МСК
Аль-Гарафа
Доха, Катар
Окончен
1 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Аль-Давсари – 9'     0:2 Сезар – 66'     1:2 Аль-Уи – 90+8'    

Первый мяч в этой встрече забил 34-летний нападающий «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари на девятой минуте. На 66-й минуте бразильский нападающий Кайо Сезар удвоил преимущество гостей. В добавленное арбитром время хозяевам удалось отыграть один мяч.

После четырёх матчей группового этапа элитной Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу. В активе команды 12 набранных очков. «Аль-Гарафа» набрала три очка и занимает девятое место.

