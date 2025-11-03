Эндрик готов перейти в «Лион» на правах аренды — L'Équipe

«Лион» добился значительного прогресса в переговорах с мадридским «Реалом» об аренде бразильского нападающего Эндрика в январе. 19-летний футболист поговорил по телефону с португальским тренером «Лиона» Паулу Фонсекой, что ещё больше убедило его в перспективах перехода, сообщает L'Équipe.

Эндрик уже несколько недель согласовывает с мадридским клубом возможность перехода в аренду без права выкупа. Однако «Реал» потерял на неопределённый срок Франко Мастантуоно из-за травмы паха, что снижает вариативность команды в линии нападения и осложняет переговоры по аренде. Также «Реал» хочет получить финансовую компенсацию за прямую аренду игрока.