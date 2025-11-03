«В прессе много чего пишут». Игрок «Реала» Хёйсен — о конфликте Винисиуса и Алонсо

20-летний центральный защитник «Реала» Дин Хёйсен дал комментарий касательно конфликта нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора с главным тренером команды Хаби Алонсо.

Напомним, во время матча с «Барселоной» Винисиус эмоционально отреагировал на замену и не стал пожимать руку Алонсо. Испанские СМИ сообщали, что в ярости футболист угрожал покинуть клуб.

«В прессе много чего пишут. Вы [журналисты] сделали из этого серьёзную проблему, но это не так. Он попросил прощения и всё. Такие вещи случаются в футболе, он невероятный товарищ по команде, всякое бывает», — приводит слова Хёйсена Marca.

Ранее сообщалось, что Винисиус извинился перед одноклубниками за свою реакцию на замену в матче с «Барселоной». Отмечается, что на встрече присутствовали только игроки. Встреча с Хаби Алонсо состоялась уже после командного разговора. Игроки, клуб и Хаби Алонсо приняли его извинения.