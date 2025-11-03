Скидки
Футбольного агента арестовали за угрозу оружием игроку АПЛ — BBC

Полиция Лондона арестовала футбольного агента за угрозу огнестрельным оружием в адрес футболиста клуба английской Премьер-лиги, сообщает BBC.

Подозреваемому 31 год, его имя не уточняется. Инцидент произошел 6 сентября в Лондоне. Агент угрожал 20-летнему игроку. Во время этого происшествия он шантажировал, а также угрожал другому мужчине.

Агент был арестован 8 сентября по подозрению в хранении огнестрельного оружия с целью умышленного использования, шантаже и вождении без водительских прав. Его освободили под залог с требованием не контактировать с футболистом. Также было запрещено посещать тренировочную базу клуба, за который выступает игрок.

Среди клиентов агента, который находится под следствием, есть игрок сборной Англии.

