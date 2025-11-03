Тренер «Ливерпуля» Арне Слот назвал наиболее опасные игровые качества Винисиуса Жуниора

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игровых качествах нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. «Красные» сыграют со «сливочными» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Когда я вспоминаю об «эль класико», в первую очередь мне на ум приходит не реакция Винисиуса на замену! Это была невероятная встреча двух очень сильных команд с выдающимися игроками.

У Винисиуса было несколько очень опасных моментов. Кажется, один из таковых случился через две минуты, когда он вышел один на один и заработал пенальти, который VAR отменил. Именно этого нам и стоит опасаться: он очень быстр, хорошо играет один на один, это особенный футболист. Он может навязать борьбу двум, трём, четырём игрокам.

В игре с «Ювентусом» против него играли пять футболистов, но он всё равно смог найти позицию для удара, мяч попал в штангу, отскочил и залетел в ворота. У «Реала» есть невероятный футболист», — приводит слова Слота Sky Sports.