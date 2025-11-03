Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» предложил Барко новый контракт — Лепсая

«Спартак» предложил Барко новый контракт — Лепсая
Комментарии

Футбольный функционер Тимур Лепсая рассказал о переговорах между московским «Спартаком» и 26-летним аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко по поводу возможности продления контракта.

«У Барко есть предложение о новом трехлетнем контракте. Он думает», — сказал Лепсая в новом выпуске шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Футболист перешёл в московский «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В текущем сезоне Барко провёл в Мир Российской Премьер-Лиге 14 игр за клуб и забил четыре мяча, а также сделал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Материалы по теме
Николай Писарев: Жедсон Фернандеш и Барко — игроки одной позиции, это проблема «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android