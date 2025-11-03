«Спартак» предложил Барко новый контракт — Лепсая

Футбольный функционер Тимур Лепсая рассказал о переговорах между московским «Спартаком» и 26-летним аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко по поводу возможности продления контракта.

«У Барко есть предложение о новом трехлетнем контракте. Он думает», — сказал Лепсая в новом выпуске шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Футболист перешёл в московский «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В текущем сезоне Барко провёл в Мир Российской Премьер-Лиге 14 игр за клуб и забил четыре мяча, а также сделал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 14 млн.