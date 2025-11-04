Скидки
«Я обеспокоен». Артета рассказал, что Дьёкереш не сыграет со «Славией» в матче ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии здоровья нападающего своей команды Виктора Дьёкереша перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть со «Славией».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
«Он точно не сможет выйти на поле. Сегодня он не тренировался, и нам нужно провести ещё несколько тестов и обследований в ближайшие дни, чтобы оценить степень травмы, но в этой игре он не сможет сыграть. Я обеспокоен, потому что у него не было серьёзных мышечных проблем, но ему пришлось покинуть поле, так как он почувствовал дискомфорт, а это нехороший знак. Особенно для игрока, который очень взрывной, поэтому мы немного углубимся в ситуацию, чтобы понять, насколько серьёзна травма, сообщим, когда станет известно больше», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл 14 матчей во всех турнирах за клуб, в которых забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

