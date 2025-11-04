Скидки
Главная Футбол Новости

Сандерленд — Эвертон, результат матча 3 ноября 2025, счёт 1:1, 10-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Сандерленд» и «Эвертон» сыграли вничью в заключительном матче 10-го тура АПЛ
Комментарии

Окончен матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Сандерленд» и «Эвертон». Игра завершилась со счётом 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд). В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Ндиайе – 15'     1:1 Джака – 46'    

Илиман Ндиайе на 15-й минуте вывел гостей вперёд, Гранит Джака на 46-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Сандерленд» с 18 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Эвертон» с 12 очками находится на 14-м месте.

В следующем туре «чёрные коты» 8 ноября примет на своём поле «Арсенал», «ириски» в тот же день дома встретятся с «Фулхэмом».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Официально
Вратарь Пикфорд продлил контракт с «Эвертоном»
Комментарии
