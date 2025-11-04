«Сандерленд» и «Эвертон» сыграли вничью в заключительном матче 10-го тура АПЛ

Окончен матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Сандерленд» и «Эвертон». Игра завершилась со счётом 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд). В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Илиман Ндиайе на 15-й минуте вывел гостей вперёд, Гранит Джака на 46-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Сандерленд» с 18 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Эвертон» с 12 очками находится на 14-м месте.

В следующем туре «чёрные коты» 8 ноября примет на своём поле «Арсенал», «ириски» в тот же день дома встретятся с «Фулхэмом».