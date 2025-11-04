Результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 3 ноября, завершился 11-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании:
Пятница, 31 октября:
«Хетафе» – «Жирона» — 2:1.
Суббота, 1 ноября:
«Вильярреал» – «Райо Вальекано» — 4:0;
«Атлетико» Мадрид – «Севилья» — 3:0;
«Реал Сосьедад» – «Атлетик» Бильбао — 3:2;
«Реал» Мадрид – «Валенсия» — 4:0.
Воскресенье, 2 ноября:
«Леванте» – «Сельта» — 1:2;
«Алавес» – «Эспаньол» — 2:1;
«Барселона» – «Эльче» — 3:1;
«Бетис» – «Мальорка» — 3:0.
Понедельник, 3 ноября:
«Овьедо» – «Осасуна» — 0:0.
По итогам 11-го тура «Реал» Мадрид с 30 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, «Барселона» с 25 очками находится на втором месте, в топ-4 также вошли «Вильярреал» (23) и «Атлетико» Мадрид (22). В нижней части таблицы располагаются «Валенсия» (9), «Овьедо» (8) и «Жирона» (7).