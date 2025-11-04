Результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 3 ноября, завершился 11-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании:

Пятница, 31 октября:

«Хетафе» – «Жирона» — 2:1.

Суббота, 1 ноября:

«Вильярреал» – «Райо Вальекано» — 4:0;

«Атлетико» Мадрид – «Севилья» — 3:0;

«Реал Сосьедад» – «Атлетик» Бильбао — 3:2;

«Реал» Мадрид – «Валенсия» — 4:0.

Воскресенье, 2 ноября:

«Леванте» – «Сельта» — 1:2;

«Алавес» – «Эспаньол» — 2:1;

«Барселона» – «Эльче» — 3:1;

«Бетис» – «Мальорка» — 3:0.

Понедельник, 3 ноября:

«Овьедо» – «Осасуна» — 0:0.

По итогам 11-го тура «Реал» Мадрид с 30 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, «Барселона» с 25 очками находится на втором месте, в топ-4 также вошли «Вильярреал» (23) и «Атлетико» Мадрид (22). В нижней части таблицы располагаются «Валенсия» (9), «Овьедо» (8) и «Жирона» (7).