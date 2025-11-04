АПЛ-2025/2026: результаты матчей 10-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 4 ноября, завершился 10-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Суббота, 1 ноября:

«Бёрнли» – «Арсенал» – 0:2;

«Фулхэм» – «Вулверхэмптон» – 3:0;

«Кристал Пэлас» – «Брентфорд» – 2:0;

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2;

«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Лидс Юнайтед» – 3:0;

«Тоттенхэм Хотспур» – «Челси» – 0:1;

«Ливерпуль» – «Астон Вилла» – 2:0.

Воскресенье, 2 ноября:

«Вест Хэм Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед» – 3:1;

«Манчестер Сити» – «Борнмут» – 3:1.

Понедельник, 3 ноября:

«Сандерленд» — «Эвертон» – 1:1.

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Арсенал», в активе которого 25 очков после 10 матчей. Вторую строчку занимает «Манчестер Сити», у которого 19 очков. Тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» с 18 очками в активе. На последнем месте находится «Вулверхэмптон» с двумя очками.