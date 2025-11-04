КуПС в восьмой раз в истории стал чемпионом Финляндии

КуПС стал чемпионом Финляндии в восьмой раз в истории. Это произошло за один тур до окончания розыгрыша чемпионской группы турнира.

В регулярном чемпионате КуПС занял четвёртое место из 12, что позволило этой команде войти в число шести претендентов на чемпионство. На данный момент у жёлто-чёрных 64 очка, «Ильвес» со второй строчки потерял математические шансы их обогнать — у «рыси» 60 очков. На третьей строчке находится «Интер» Турку с 58 очками.

В прошлом сезоне чемпионом Финляндии также стал КуПС. Нынешнее чемпионство позволит команде принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с первого квалификационного раунда.