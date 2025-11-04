«Бавария» подала протест в УЕФА из-за действий французской полиции

«Бавария» подала протест в УЕФА из-за опубликованного распоряжения префектуры полиции Парижа перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенской команде предстоит встретиться с «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» 4 ноября.

Распоряжение регламентирует прибытие болельщиков и устанавливает полицейский контрольно-пропускной пункт. Оно распространяется на все автобусы болельщиков гостевой команды и предусматривает, что они должны собраться у пункта взимания платы за пределами города перед матчем. Также предписывается, что все остальные болельщики «Баварии» должны добираться до стадиона исключительно на общественном транспорте. После матча все должны вернуться к своим транспортным средствам. После этого автобусы будут вывезены из города под контролем полиции.

Немецкий клуб считает решение полиции необоснованным и запоздалым. «ПСЖ», как отмечается, поддерживает «Баварию» в данном вопросе.