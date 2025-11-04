Результаты матчей 10-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 3 ноября, завершился 10-й тур итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 10-го тура Серии А:

Суббота, 1 ноября:

«Удинезе» – «Аталанта» — 1:0;

«Наполи» – «Комо» — 0:0;

«Кремонезе» – «Ювентус» — 1:2;

Воскресенье, 2 ноября:

«Верона» – «Интер» — 1:2;

«Торино» – «Пиза» — 2:2;

«Фиорентина» – «Лечче» — 0:1;

«Парма» – «Болонья» — 1:3;

«Милан» – «Рома» — 1:0;

Понедельник, 3 ноября:

«Сассуоло» – «Дженоа» — 1:2;

«Лацио» – «Кальяри» — 2:0

По итогам 10-го тура «Наполи» с 22 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А. В группе лидеров также расположились «Интер», «Милан» и «Рома» — у каждой из этих команд по 21 очку. В нижней части таблицы находятся «Дженоа» (6), «Верона» (5) и «Фиорентина» (4).