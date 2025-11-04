Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 10-го тура чемпионата Италии по футболу 2025/2026

Результаты матчей 10-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 3 ноября, завершился 10-й тур итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 10-го тура Серии А:

Суббота, 1 ноября:

«Удинезе» – «Аталанта» — 1:0;
«Наполи» – «Комо» — 0:0;
«Кремонезе» – «Ювентус» — 1:2;

Воскресенье, 2 ноября:

«Верона» – «Интер» — 1:2;
«Торино» – «Пиза» — 2:2;
«Фиорентина» – «Лечче» — 0:1;
«Парма» – «Болонья» — 1:3;
«Милан» – «Рома» — 1:0;

Понедельник, 3 ноября:

«Сассуоло» – «Дженоа» — 1:2;
«Лацио» – «Кальяри» — 2:0

По итогам 10-го тура «Наполи» с 22 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А. В группе лидеров также расположились «Интер», «Милан» и «Рома» — у каждой из этих команд по 21 очку. В нижней части таблицы находятся «Дженоа» (6), «Верона» (5) и «Фиорентина» (4).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Фабио Капелло рассказал, за счёт чего «Ювентус» может побороться за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android