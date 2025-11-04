Скидки
Кевин Де Брёйне сообщил, что перенёс операцию

34-летний полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне сообщил, что перенёс операцию после полученного разрыва двуглавой мышцы правого бедра.

«Всем привет! Как вы знаете, я на какое-то время выбыл из строя. Хорошая новость: операция прошла отлично. Моё возвращение уже началось! Спасибо за все сообщения!» — написал Де Брёйне на своей странице в социальной сети Х.

Де Брёйне получил травму в игре 8-го тура Серии А с миланским «Интером» и был вынужден покинуть поле на 37-й минуте.

Бельгийский хавбек в нынешнем сезоне за итальянский клуб провёл 11 встреч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

