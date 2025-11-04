Скидки
Никитин объяснил, почему Риера не подходит «Спартаку»

Бывший футболист «Уфы» Алексей Никитин высказался о возможном назначении Альберта Риеры на пост главного тренера «Спартака».

«Вполне очевидно, что руководство «Спартака» должно предпринимать какие‑то шаги. Не всему можно верить, но Риера давно фигурирует на российском рынке. Однако «Спартаку» нужен более опытный и статусный специалист, который сможет работать без шараханий из стороны в сторону», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось, что представители красно-белых посетят матч Лиги конференций между «Целе» и «Легией».

Риера известен своими выступлениями за «Ливерпуль» и сборную Испании. У испанского специалиста русская жена. «Целе» Альберт возглавляет с 2024 года.

