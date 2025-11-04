Скидки
Семшов рассказал, когда могут уволить Деяна Станковича из «Спартака»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о возможном увольнении сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака».

«Думаю, сейчас ничего не будет. До зимнего перерыва осталось несколько туров и матчи на Кубок. Наверное, нет смысла менять Станковича до Нового года. А потом, возможно, будут перемены. Все привыкли, что идут какие‑то вбросы про переговоры с другими специалистами. Самый лучший ответ — это результат. Если ответа нет, то придётся прощаться», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что красно-белые рассматривают кандидатуру испанского специалиста Альберта Риеры на пост главного тренера в случае увольнения Станковича.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 22 очка.

Никитин объяснил, почему Риера не подходит «Спартаку»
