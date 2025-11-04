Стала известна сумма, за которую «Зенит» может отпустить Жерсона зимой

«Зенит» не намерен отпускать полузащитника своей команды Жерсона дешевле, чем за € 40 млн. Об этом сообщает бразильские инсайдеры издания ESPN Бруно Андраде и Андре Хернан.

По информации источника, сине-бело-голубые установили такой ценник, так как не хотели бы ухода игрока зимой. Отмечается, что бразильские «Палмейрас» и «Крузейро», заинтересованные в трансфере игрока, не готовы платить такие деньги и выйдут из переговоров.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля из «Фламенго». По сообщениям в СМИ, сумма сделки составила € 25 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и в одной игре Кубка России, на его счету один гол.